Noodkreet Miriam Gerritsen heeft effect: ‘Tientallen Zeeuws-Vlaamse gezinnen krijgen morgen toch voedselpakket’

De saamhorigheid blijft volgens Gerritsen niet beperkt tot Sluiskil. Ook in Breskens, Aardenburg en Oostburg wordt ervoor gezorgd dat de vele klanten van de Zeeuws-Vlaamse voedselbank een pakket krijgen. Gerritsen: ,,De Jumbo van Pascal Ingels gaat daar voor zorgen. Hij doet dat allemaal in eigen beheer.”

Quote Het is echt hard nodig. Een van de klanten van de voedsel­bank heeft nu ook het coronavi­rus en kan de deur niet meer uit. Miriam Gerritsen

Begin deze week meldde de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen dat het stopte met het inzamelen van levensmiddelen en uitdelen van pakketten vanwege het coronavirus. Het leidde tot paniek bij de meer dan vijfhonderd klanten, liet Gerritsen eerder weten. Daarom nam ze zelf het initiatief om te zoeken naar alternatieven per dorp. ,,De ondernemersvereniging Samen sterk Sluiskil meldde zich bij mij en wilde weten hoeveel gezinnen in Sluiskil zo’n pakket krijgen en wat er in zit. Het waren er meer dan ik dacht. Vervolgens stelden ze een budget beschikbaar en daarmee ben ik naar Spar Martens gegaan. Zij gaan de pakketten nu maken en het transportbedrijf gaat ze bezorgen. Het is echt hard nodig. Een van de klanten van de voedselbank heeft nu ook het coronavirus en kan de deur niet meer uit.”

Verder staat er in de Spar een winkelwagen waar klanten spullen in kunnen doneren voor de voedselbankers. ,,En er staat op een andere plek in het dorp een kast waar mensen ook voedsel kunnen achterlaten.”

Bagger

Gerritsen staat in nauw contact met de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen, ,,Zij zijn echt geschrokken van alle bagger die ze over zich heen hebben gehad. Ze delen al jaren voedsel uit en het is triest dat ze dan zoveel negatieve reacties krijgen van mensen die niet eens klant zijn. Ze hebben er slapeloze nachten van.”

Gerritsen hoopt dat er ook in de andere regio’s acties worden opgezet om de voedselbankers te helpen. ,,Ik wil best meedenken, maar ik kan het niet voor heel Zeeuws-Vlaanderen gaan regelen. Ik ken mijn beperkingen.” Zeeuws-Vlamingen die mee willen helpen kunnen zich aanmelden via de Facebookpagina Help Zeeuws Vlaanderen de Corona door.