Non-binaire Crow over crisis Reimerswaal: ‘Genderneutraliteit is geen trend of keuze’

Eén zinnetje van dertien woorden dreigt een politieke crisis te starten in Reimerswaal. Eén passage in het nieuwe coalitieprogramma van SGP , Leefbaar Reimerswaal en de PvdA: ,,Ook verschillen tussen man en vrouw mogen er zijn. We gaan niet mee in de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen.”

Met name de tweede zin steekt bij Crow Meun (23) uit Middelburg. ,,Genderneutraliteit is geen trend, het is geen keuze. Het maakt me pissig dat mensen denken dat non-binaire personen bewust kiezen voor een leven vol kritiek. Dagelijks heb ik te maken met discriminatie, soms zelfs bedreigingen. Dat onderga je niet voor de lol. Ik ben geboren in een lichaam waar ik me niet prettig in voelde en wilde dat veranderen. En nee, je kan van mij geen hetero maken. Hoe hard je je best ook doet.”