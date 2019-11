Nomineer nu je leraar of lerares! Wie neemt de PZC-wisselbokaal over van Hafid Draoui?

HULST - Hafid Draoui (50) uit Hulst krijgt altijd even vleugels als hij terugdenkt aan het moment dat hij de PZC-wisselbokaal omhoog hield. ,,Het was een heerlijk gevoel.” De leraar Frans van het Reynaertcollege in Hulst werd vorig jaar uitgeroepen tot beste leraar van Zeeland. Nu geeft hij het stokje over: alle Zeeuwse middelbare scholieren kunnen vanaf vandaag weer zijn of haar favoriete docent nomineren.

Een ‘topleraar’, die leuke grapjes maakt, niet vaak boos wordt en bovendien ‘verschrikkelijk goed’ lesgeeft. De leerlingen raakten vorig jaar niet uitgepraat over de kwaliteiten van Draoui. Ze stuurden e-mails vol loftuitingen naar de redactie: hun leraar moest gekozen worden tot de beste van Zeeland. Half december stond Draoui, een beetje onwennig, op het podium in de kantine van zijn school.

Trots

,,Dat was een heel bijzonder moment”, blikt Draoui terug. In het bijzijn van zijn familie mocht hij de wisselbokaal en bloemen in ontvangst nemen. ,,Ik werd later op straat aangesproken, zelfs door onbekende mensen. Ik kreeg berichtjes uit Arnemuiden, waar ik gewoond heb. Ze hadden in de krant gelezen dat ik gewonnen had, en wilden me feliciteren. Het maakte me trots, dat ik zoveel steun kreeg van mensen. Ik vond het ontzettend leuk dat dit een initiatief van de leerlingen was. Door de wedstrijd heb ik meer zelfvertrouwen gekregen: het is een steun om te horen dat je het goed doet als leraar.”

Draoui is door de verkiezing extra gemotiveerd om de beste leraar te blijven voor zijn leerlingen. ,,Het is net als met sport: ik ben kampioen geworden, dus ik wil het goed blijven doen. Ik heb door die wedstrijd meer energie gekregen om mijn best te doen. De leerlingen waarderen me om het contact dat ik met ze heb: daarom probeer ik nu nog beter naar de kinderen te luisteren.”

De wisselbokaal heeft het afgelopen jaar een speciaal plekje gekregen in een vitrinekast in de woonkamer van huize Draoui. ,,Hij stond naast wat traditionele spullen uit Marokko. Af en toe pakte ik ‘m even uit de kast.” Hij lacht. ,,Ik ga hem wel missen natuurlijk.”

Nomineer je favoriete leraar of lerares!

Heb jij een docent die een pluim verdient? Nomineer hem of haar dan snel!

Stuur een e-mail naar pzcleraar@gmail.com en vertel waarom jouw docent moet winnen. Alle middelbare scholieren in Zeeland kunnen een nominatie sturen. Je hebt tot en met dinsdag 26 november de tijd.

Doe er alles aan om ons te overtuigen! We vinden het heel leuk als je een video maakt, waarin je vertelt wie jouw favoriet is, maar je mag ook een e-mail sturen. Vergeet niet de naam van je leraar of lerares en de naam van je school te vermelden. Let op, alleen docenten van middelbare scholen komen in aanmerking voor de beker.