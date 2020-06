Nog weinig Zeeuwse bedrijven op de fles ondanks coronacrisis

VLISSINGEN - Ondanks de coronacrisis zijn in Zeeland nog nauwelijks bedrijven omgevallen. Vorige maand was er sprake van vier faillissementen, in april twee. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd.

De aantallen zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Sinds begin 2017 varieert het aantal faillissementen tussen de 1 en 7 per maand. Alleen in februari van dit jaar was er een grote uitschieter (29). Dat kwam doordat taxi- en touringcarbedrijf TCR in problemen raakte. Daardoor viel ook een groot aantal dochterondernemingen om.

Ook landelijk is er, mede dankzij de diverse steunmaatregelen, nog geen sprake van een hausse aan faillissementen. In mei zijn er zelfs 73 bedrijven minder failliet verklaard dan in april, aldus het CBS. In de eerste vijf maanden van dit jaar lag het aantal faillissementen iets hoger (bijna 3 procent) dan in dezelfde periode in 2019.