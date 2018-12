Nog wat zonnige dagen nodig voor Zeeuws weerrecord

VLISSINGEN - 2018 is het jaar van de weerrecords. Dit jaar is op veel plekken in Nederland nu al het zonnigste ooit. Of ook het Zeeuws record eraan gaat, blijft nog even spannend.

In Vlissingen scheen dit jaar tot donderdagmiddag 2114 uur de zon, laat weerinstituut Weeronline weten. Het record staat op 2177 uur. Het weerstation in Wilhelminadorp mat 2083 zonuren (record: 2121) en dat in Westdorpe 2032 uur (record: 2057 uur). Gemiddeld kent Zeeland zo'n 1740 zonuren per jaar.

Op alle locaties is 2018 op dit moment het één na zonnigste jaar ooit. Alle records dateren uit 2003. De kans dat er alsnog een Zeeuwse zonurenrecord sneuvelt, is overigens best groot. Westdorpe heeft tot en met oudjaarsdag nog zo'n 25 uren zon nodig. Als de komende weken niet al te somber verlopen, is dat haalbaar. Voor Vlissingen en Wilhelminadorp wordt het lastiger: daar is nog ruim 60 uur zon nodig.