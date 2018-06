Nog veel vraagtekens over moord Anjelierenlaan Vlissingen

Video Supporte­ren voor de Rode Duivels in café 't Karrewiel Vogelwaar­de: 'We juichen net zo hard'

21:18 VOGELWAARDE - Of ze nu meedoen aan het WK of niet: Nederlanders zijn altijd in voor een feestje. De Belgische Marc Van Calster besloot maandag dan ook de Rode Duivels aan te moedigen in zijn café 't Karrewiel in Vogelwaarde.