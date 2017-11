Nog veel onduidelijkheid over Waterdunen

Veel partijen in Provinciale Staten hadden vrijdag vraagtekens bij de voortgang van Waterdunen. Het dagelijks provinciebestuur meldde onlangs dat de einddatum is verschoven naar 31 december 2019. Eerder was de bedoeling dat de bemoeienis van de provincie met het project, waarin ook recreatieondernemer Molecaten, waterschap Scheldestromen, Het Zeeuwse Landschap en de gemeente Sluis partner zijn, al in augustus volgend jaar zou eindigen. Maar de provincie moet haar werkzaamheden afstemmen op die van de andere partijen.

Over de dag dat het klaar is, zei gedeputeerde Ben de Reu: ,,Er is één ding zeker en dat is dat het niet zeker is." Hij zei er wel vertrouwen in te hebben. Dat geldt ook voor de onderhandelingen met de gemeente Sluis, over het uiteindelijke onderhoud en beheer. Wel zei De Reu dat de partners daarbij vooral naar elkaar kijken. Molecaten begint naar verwachting in 2019 aan de eerste huisjes. De Reu: ,,Molecaten moet nog zijn daadwerkelijke plannen maken. Dus komt er daadwerkelijk een hotel? Ik heb daar geen antwoord op."