De besmettingen kwamen aan het licht in de gemeenten Goes (6 bewoners), Tholen (2), Hulst (1) en Reimerswaal (1). De drie overlijdens waren in de gemeenten Goes, Reimerswaal en Vlissingen. Angela Bras, woordvoerder namens de verpleeg- en verzorgingshuizen, zegt over de jongste cijfers: ,, Hoewel het rustiger lijkt, blijven we op onze hoede en passen we zorgvuldig alle voorzorgsmaatregelen toe.”