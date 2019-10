Nog te vroeg om zout Volkerak af te zweren

Column Maikel Harte Rondje

19 oktober We schrokken er in Huize Harte eigenlijk ook wel van: zo’n gezin dat jarenlang in een kelder van een boerderij in Ruinerwold verscholen zit, zonder dat de rest van de wereld van het bestaan weet. Ieder jaar komen we wel in Ruinerwold omdat er schoonfamilie in de buurt woont. Bij Café De Kastelein, alwaar de 25 jarige zoon van het bewuste gezin zondagavond een biertje kwam drinken, zitten we wel eens op het terras. Vanwege de verwarde toestand van de jongeman belde de kastelein de politie en de rest is geschiedenis.