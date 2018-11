Nog steeds geen spoor van hond Bas

Zoute akkerbouw blijft een Calimero

17:03 COLIJNSPLAAT - Hoewel de Zeeuwse bodem steeds zilter wordt, is grootschalige zoute akkerbouw nog ver weg. De regionale markt voor zeekraal en lamsoor lijkt verzadigd en van nieuwe zilte groenten moet nog duidelijk worden of ze geld in het laatje brengen. De concurrentie uit het buitenland is namelijk hevig.