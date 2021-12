Nog snel kerstkoopjes scoren of naar de kapper: drukte in Zeeuwse winkelstraten voor de lockdown

De Noordstraat in Terneuzen heeft de naam dat het er niet zo druk is. Dat is zaterdagochtend wel anders. Oude tijden herleven. Op het vlakbij gelegen parkeerterrein bij winkelcentrum Schuttershof is geen plaatsje meer te vinden. ,,Het is inderdaad drukker dan op een normale zaterdagochtend", vertelt Margriet Noldes van geschenkenwinkel Dikoi. Een vader koopt nog snel een Star Wars-attribuut voor zijn zoon. ,,Nu kan het nog, hè", verzucht hij. De man klinkt moedeloos.

Ook Margriet voelt zich zo: ,,Voor het tweede jaar op rij moeten we in de drukste maand dicht. Die dagen tussen kerst en nieuwjaar kunnen wij niet missen. We hebben een grote voorraad ingekocht.” Een lockdown haalt volgens haar weinig uit. ,,Dan gaan de klanten paar kilometer verderop winkelen. In België. Daar is alles open. Dit is niet leuk meer. Er is voor ons geen enkel vooruitzicht.”