Nóg meer campagnes voor vaccineren? Voor Yerseke hoeft het niet: ‘De keuzes zijn toch al gemaakt’

Antoine en Natasja willen iets van het Arsenaal in hun achtertuin: 'Dit is een bijzonder stukje Vlissingen'

VLISSINGEN - Een oude scheepslamp uit het Arsenaal in de nieuwe buitenbar. Dat heeft wel wat, vinden Antoine en Natasja Zoun uit Oost-Souburg. ,,Want dit is toch een heel bijzonder stukje Vlissingen. Het hoort bij de stad. We kwamen hier vroeger vaak met onze meiden. Het is heel jammer dat het nu dicht is.”

12 november