Nog maar 3 Zuid-Hollandse coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen

GOES / TERNEUZEN - In de Zeeuwse ziekenhuizen liggen nog 3 patiënten uit Zuid-Holland. Half oktober lagen er tegen de 30 mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond Goes of Terneuzen.

Bij het Adrz in Goes is het aantal Zeeuwse patiënten toegenomen van 8 naar 14, bij ZorgSaam in Terneuzen is sprake van een afname vergeleken met een week geleden van 12 naar 9.

Er worden in de twee Zeeuwse ziekenhuizen in totaal 26 coronapatiënten behandeld, 3 minder dan vorige week. Op de ic’s liggen in totaal 8 patiënten, dat zijn er 2 minder dan vorige week maandag.

In ziekenhuis Adrz liggen nu 16 mensen met Covid-19, 1 meer dan een week geleden. Het aantal patiënten van buiten de provincie nam af van 7 naar 2. Het aantal coronapatiënten op de intensive care in Goes is 4, dat zijn er 2 minder dan als vorige week.

Bij ZorgSaam liggen 10 mensen met corona, 4 minder dan op 23 november. In Terneuzen wordt, net als vorige week, nog 1 patiënt uit het Rotterdam verpleegd. Van de 10 patiënten in Terneuzen liggen er 4 op de ic, net zoveel als een week geleden.