Nog geen ruimte voor nieuwe wensen in Middelburg

Met veel moeite is het Middelburgse college er in geslaagd de begroting voor volgend jaar sluitend te maken. Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen of voor het inwilligen van wensen van gemeenteraadsfracties is er niet, liet wethouder Johan Aalberts van financiën dinsdagavond weten aan de leden van de commissie algemeen bestuur.

Alle wensen van alle fracties zijn over één kam geschoren, meldde Aalberts. ,,We schuiven alle wensen even aan de kant, omdat u zelf als raad al constateerde dat volgend jaar een cruciaal jaar wordt voor Middelburg. Als we goede afspraken kunnen maken over de woningmarkt op Walcheren en genoeg geld voor het sociaal domein krijgen, komt er de jaren na 2019 meer financiële ruimte.”

Gebrek aan lef

De wethouder gaf commissieleden die het college gebrek aan lef en aan innovatieve ideeën verweten gelijk. Maar zo lang de financiële positie van de gemeente geen structurele ruimte biedt, kunnen en willen B en W niet inzetten op nieuw beleid. Op de vraag van Piet Kraan (LPM) of het college van bezuinigingen wil afzien en bereid is iets ‘onder de maat’ te gaan om bedrijven en burgers tegemoet te komen, was de wethouder duidelijk. ,,Wij gaan voor een sluitende meerjarenbegroting. We zullen altijd ons huishoudboekje op orde willen houden en zakken niet door de ondergrens.”

Bas van der Reest (D66) had uitgevogeld dat de gemeente nog geen kostendekkendheid heeft bereikt bij het verlenen van leges. Middelburg zit op een lager niveau dan de meeste andere gemeenten in den lande. De bouwleges zijn op peil, meldde Aalberts, maar hoteliers en andere horeca-ondernemers worden enigszins ontzien.

Ontlasten ondernemers

,,Die ondernemers moeten veel vergunningen, neem een terrasvergunning, aanvragen om een bedrijf op te starten of uit te breiden. We zijn blij met de groei van de sector, die ons ook weer geld oplevert. We willen de ondernemers daarom enigszins ontlasten door niet alle legeskosten volledig in rekening te brengen.”

Op de kostenontwikkeling van het sociaal domein durfde de wethouder niet vooruit te lopen. Middelburg krijgt een deel van het tekort op WMO en jeugdzorg terug, maar of dat voldoende is en of het Rijk in de toekomst genoeg geld beschikbaar stelt, blijft onzeker. Over de woningmarkt op Walcheren is Aalberts optimistischer.