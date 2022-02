Nog geen oplossing voor klachten over vliegtuigen boven Zeeland: ‘Ongelooflijk onbevredigend’

Wie overlast ondervindt van vliegtuigen werd in Zeeland jarenlang van het kastje naar de muur gestuurd. Klachten over vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemuiden kwamen vaak bij het vliegveld zelf terecht. Daarnaast is er de Milieuklachtenlijn van omgevingsdienst RUD Zeeland. Maar bij klachten over vliegtuigen in de lucht moet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of de luchtvaartpolitie in actie komen.