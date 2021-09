Nog geen boetes voor coronapas in Zeeland: ‘Op veel plaatsen is het rustig verlopen’

Meer bewijzen dat vorige Vlaamse regering vroeg om PFOS-vervuiling stil te houden

24 september Het wordt almaar duidelijker dat de communicatie over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht bij Antwerpen in 2017 werd tegengehouden vanuit de vorige Vlaamse regering. Dat blijkt uit nieuwe opgedoken mails die VRT NWS kon inkijken. De mails wijzen in de richting van Joke Schauvliege (CD&V), toen verantwoordelijk voor Leefmilieu, en Ben Weyts (N-VA), toen als Mobiliteitsminister verantwoordelijk voor de werken aan de Oosterweelverbinding rond Antwerpen.