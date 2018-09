Nog even wachten op snel internet buitengebied Hulst en Rilland

Dat laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Delta is in onderhandeling met de gemeentes voor geschikte locaties. De zenders moeten redelijk hoog geplaatst worden. In Cadzand-Bad is hij bijvoorbeeld bovenop het Strandhotel geplaatst. ,,We weten nog niet wanneer we de zenders in Rilland en Hulst kunnen plaatsen", aldus de woordvoerder, ,,maar we streven ernaar zo snel mogelijk de vergunning rond te hebben."