Nog éven volhouden: Christel krijgt een nieuw huis van Zeeuwland, en morgen mag ze komen kijken

Groot nieuws! Morgenochtend mag Christel komen kijken naar een nieuwe woning, vertelt ze verheugd. ,,Ja, Zeeuwland doet harstikke zijn best. Er is voor iedereen andere woonruimte! De een gaat richting Waterwijk, mijn oude buurvrouw gaat even in een tussenhuis en daarna in een woning bij De Wieken, ik krijg in de Gravenstraat een soort bejaardenwoninkje, is mij verteld. Slaapkamer, woonkamer, keuken: alles op benedenverdieping . Op de tweede verdieping een grote slaapkamer, daar kan Quinten mooi in. Ik ga ervan uit dat er ook een tuintje bij zit. Voor ons is het perfect.”