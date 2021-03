Nog een tekort door corona: parkeerinkomsten gemeenten kelderden in 2020

Een jaar geleden kwam het dagelijks leven abrupt tot stilstand in Nederland. Vanwege de uitbraak van het coronavirus moesten alle horecazaken op slot. Veel winkels hielden maandenlang hun deuren dicht. Het gevolg: uitgestorven parkeergarages en lege parkeerterreinen. Een flinke aderlating voor de acht Zeeuwse gemeenten die bezoekers laten betalen om hun auto dichtbij het centrum of het strand te parkeren. In 2019 streken ze nog 17,4 miljoen op aan parkeerinkomsten, in 2020 bleef de teller steken op slechts 14,2 miljoen euro. Daarnaast noteert Veere weliswaar dankzij een tariefverhoging per 1 januari 2020 een kleine plus ten opzichte van 2019, maar als het jaar ‘normaal’ was verlopen, had de gemeente ruim een half miljoen meer binnengekregen.