Nog een record voor Bløf en Geike Arnaert: pas na 132 weken uit Vlaamse hitlijst verdwenen

VIDEO Zeldzame windhoos kan ook boven Zeeland razen: ‘Alle ingrediën­ten waren aanwezig’

14:43 ‘Alsof er een vliegtuig was neergestort.’ Zo omschrijven omstanders de windhoos die zondagmiddag van Antwerpen naar Zundert trok. Het natuurverschijnsel zou ook in Zeeland kunnen voorkomen. Want ook in Oost-Zeeuws-Vlaanderen waren zondag alle ‘ingrediënten’ voor een windhoos aanwezig, zegt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline.