Nog een paar erg warme dagen voordat het wat afkoelt

COLUMN WENDY WAGENMAKERS Maar ik weet alles van het liefdesle­ven van Peter Jan Rens

18 augustus Het was na middernacht en ik moest écht gaan slapen, want was het niet de wekker dan was het wel een kind dat me over zes uur wakker zou rammelen, maar ik moest en zou weten hoe het gaat met de jongste zoon van Donald Trump en voor ik het wist scrolde ik door de insta’s van zijn voltallige kroost, bekeek ik interieurfoto’s van zijn penthouse in New York, fitnessvideo’s van zijn ex en de foute grappen van zijn oudste zoon.