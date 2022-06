Nog één keertje naar de hardste: laatste keer Kensington op de Brouwersdam

Het vierde optreden van de Utrechtse band op Concert at Sea is het laatste in deze bezetting, omdat zanger Eloi Youssef heeft aangekondigd de band te verlaten. Nog een keertje naar de hardste. Naar de grootste ook, want dit is een band die moeiteloos Ziggo Dome meerdere keren achter elkaar uitverkoopt. Uit de drukte voor het podium blijkt dat niemand op de Brouwersdam deze laatste gelegenheid aan zich voorbij wil laten gaan.