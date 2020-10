Nog één keer stemmen en de tolvrije tunnel staat in het verkiezingsprogramma van D66

Door de week/in het weekend Autospecia­list Leo Dorreman schiet in het weekend met een karabijn

10 oktober ZIERIKZEE - Leo Dorreman (55) werk al weer meer dan dertig jaar bij Autobedrijf De Nobelpoort in Zierikzee. Als technisch specialist in de werkplaats en plaatsvervangend magazijn-man. Door oud-eigenaar Kor van Ast kwam hij in 2011 in aanraking met Schietvereniging Nieuwerkerk. Daar is hij nu bestuurslid, instructeur en schiet hij zelf.