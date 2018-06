Nog één keer John Cleese zien voor hij doodgaat, in Vlissingen

Leven en werk van John Cleese liggen dicht bij elkaar. De legendarische Britse acteur en komiek vertelde in een tot de nok gevuld CCXL in Vlissingen vrijdagavond hoe het is om als beroemdheid te worden aanbeden. ,,De eerste keer dat je op straat herkend wordt is leuk. Na twintig jaar raak je eraan gewend. En na nog eens twintig of dertig jaar wil je iemand die naar je toe komt om je te bedanken voor je films en televisieprogramma's het liefst toebijten: piss off!"