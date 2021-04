Nog 250.000 Zeeuwen moet worden geprikt. Wie wordt waar gevaccineerd?

Zeewrakken in de Noordzee zijn tijdscapsu­les: in zee wordt alles beter bewaard

12 april De Belgische regering waardeert de scheepswrakken in de Noordzee als cultureel erfgoed dankzij een nieuwe wet. Zo krijgen die een betere bescherming. Het gaat om alle scheepswrakken die minstens honderd jaar in zee liggen. Wat betekent dat in de praktijk? Maritiem archeoloog Sven Van Haelst legt dat uit. Hij is in dienst bij het Vlaams Instituut voor de Zee in Oostende.