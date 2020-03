NL Alert houdt niet iedereen weg van de Zeeuwse kust: ‘Ik laat me niet opsluiten’

'Noordwijkse toestanden’ doen zich nergens voor langs de Zeeuwse kust. Maar er trekken toch wel wat mensen naar de kust, alleen of in koppels of groepjes. Vooral de Vlissingse boulevards blijven in trek, terwijl het in Zoutelande het hele weekeind relatief rustig is. De koppels zijn vaak (echt)paren en de groepjes bestaan vooral uit gezinnen. Aangesprokenen die zondag tussen 12.00 en 15.00 uur op stranden en boulevards flaneren, benadrukken dat ze de elektronische waarschuwingen weliswaar hebben genegeerd, maar wel rekening houden met alle eerder uitgevaardigde voorschriften. Anderhalve meter afstand houden, elektronisch betalen, geen contact zoeken met anderen.