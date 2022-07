NL-Alert: Geen of weinig kraanwater in Vlissingen en omgeving, oproep om mee te helpen zoeken naar lek

Column Marleen Blommaert Zomer, de haag en het graan

De vakanties zijn nu overal begonnen. Het zuiden is de laatste regio die zuchtend en steunend aansluit in de rij van de gespreide vakanties. Met steeds extremere temperaturen is het misschien toch eens wijs om dat onder de loep te nemen. Op het werk hebben ook steeds meer collega’s hun afwezigheidsassistent aangezet. Mijn vakantiegevoel beperkt zich voorlopig tot tuinklussen in het weekend. Vandaag heeft de heg prioriteit, een forse klus.

