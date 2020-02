NK Tegenwindfietsen: Ploegentijdrit gestaakt wegens te harde wind

Verkoop van supermarkt­ke­ten Agrimarkt levert boeren een extraatje op

10:51 WEMELDINGE - Door de verkoop van supermarktketen Agrimarkt krijgen leden van de agrarische coöperatie CZAV een ‘extraatje'. Want over het boekjaar 2018-2019 is een uitzonderlijk hoog resultaat behaald van ruim 24 miljoen euro. Afgesproken is om 5 miljoen euro daarvan over een periode van drie jaar uit te keren aan de leden.