NK Tegenwindfietsen op Oosterscheldekering: 300 deelnemers van start

Hoek-icoon John Bravenboer overleden

7 december HOEK - In zijn woonplaats Hoek is vrijdagochtend John Bravenboer overleden. De zakenman, die jarenlang als één van de ondernemendste ondernemers van Zeeland werd gezien, is 82 jaar geworden. Hij richtte in de jaren zestig samen met Jan Scheers het ingenieursbureau Bravenboer & Scheers op, dat werd uitgebouwd tot een zeer succesvolle onderneming. John Bravenboer wordt ook altijd in één adem genoemd met HSV Hoek, de club met wie hij vele successen vierde.