NK Tegenwindfietsen: ‘Op de Ventoux wordt het kaal en hier? Hier krijg je alleen nog meer wind’

Carnaval wordt gevierd. Maar hoe?

Nog geen twee maanden geleden opperde burgemeester Depla van Breda om de samenleving voortaan anders in te richten en meer aan corona aan te passen. Eén van zijn voorstellen was om carnaval definitief naar de zomer te verplaatsen. Het werd door leutvierders meteen afgeschoten: kerst vier je ook niet in juli. Zijn plan is nu al achterhaald.

5 februari