NK Tegenwindfietsen: een beetje sterven op Neeltje Jans

video Marco Kroon neemt de tijd voor zijn gasten tijdens signeerses­sie in Goes

15:47 GOES - Toen meisjesidool Jill een jaar geleden kwam signeren in boekhandel Paard van Troje in Goes stonden haar fans tot ver buiten de winkel in de rij. Voor Marco Kroon was het zaterdag wat minder druk, maar dat kwam helemaal niet slecht uit. Zo kon de militair uitgebreid de tijd nemen voor zijn gasten.