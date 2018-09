NK oestersteken in Bruinisse: verstand op nul en gaan....

Mesheften­vis­sers bundelen krachten

17 september BRUINISSE - Nederland telt vier mesheftenvissers. Drie ervan gaan nu samenwerken. Seafarm in Kamperland, De Zeeuwse Mossel in Bruinisse en Meromar Seafoods in Harlingen exploiteren samen een tweede visbuis, die recent is geïnstalleerd op de mesheftenkotter YE118 Noordland.