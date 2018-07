NIOZ bouwt onderwaterlab in Yerseke

De 'schatgra­vers' krijgen gelijk: wrak bij Oranjemo­len lijkt reliek van Frans- Engelse botsingen in Vlissingen

16:07 VLISSINGEN - De 'schatgravers' krijgen gelijk van de wetenschappers: het scheepswrak op het strand bij de Vlissingse Oranjemolen is een interessante en belangwekkende vondst. Dat schrijven de onderzoekers van ADC-ArcheoProjecten in hun rapport. Waarschijnlijk is het een Frans schip, een overblijfsel van het roerige einde van de Engelse invasie in december 1809.