Niks is leuker dan harde wind, vinden Sem en Don: ‘Eindelijk een beetje vliegen’

video | update 30-jarige Oostburger rijdt onder invloed van cocaïne woning binnen

11:56 OOSTBURG - Een 30-jarige automobilist uit Oostburg is maandagavond rond 23.40 uur in diezelfde plaats door een zijgevel van een woning gereden. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De bestuurder was onder invloed van cocaïne en weigerde aan een bloedproef mee te werken. Daarom is proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Ook zijn rijbewijs is ingevorderd.