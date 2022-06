Column Marleen Blommaert Dromen van grandeur, want vroeger was het beter. Ja, voor sommigen misschien

Wat is belangrijk? Uiteindelijk zijn dat niet zoveel zaken natuurlijk. Gezondheid, een dak boven je hoofd, leven in vrede en voedsel: dat zijn wel de belangwekkendste zaken. Maar naast de eerste levensbehoeften zijn er nog belangrijke zaken van een andere orde. Wat dat is, wordt voor een deel bepaald door wat we te lezen en te zien krijgen. Dat dat niet altijd spoort met wat ook urgent en belangwekkend is, moge duidelijk zijn.

