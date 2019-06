Nijpels: ‘Zeeland voorbeeld voor rest van het land’

TERNEUZEN - Zeeland loopt in Nederland voorop met het maken van plannen voor de energietransitie. Dit compliment komt van Ed Nijpels, de oud-minister die door de regering aangesteld om met voorstellen te komen voor het terugdringen van broeikasgassen in Nederland.

De afgelopen twee weken werden de bouwstenen voor de Zeeuwse Regionale Energie Strategie (RES) aan raadsleden gepresenteerd op bijeenkomsten in Middelburg, Goes en Terneuzen. De RES is het Zeeuwse routeplan om de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) terug te dringen. Elke provincie of regio moet zo’n plan maken. Het moet gemeenten, bedrijven en niet in de laatste plaats de burgers de weg wijzen in het ingewikkelde proces van de ‘energietransitie’, naar een toekomst zonder uitlaatpijpen en schoorstenen.

Nijpels zei in een videoboodschap aan de Zeeuwse bestuurders: ,,Heel veel andere provincies kijken over uw schouder mee. Ze willen weten hoe u dat in Zeeland heeft gedaan en vooral hoe u het zo snel voor elkaar hebt gekregen. Het uitvoeren van de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs moeten op Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau gebeuren. Niemand mag naar de ander wijzen met het verhaal: ‘laat hij of zijn maar eerst komen en dan komen wij wel’. We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Het is mooi dat u in Zeeland daar op zo’n voortreffelijke manier gestalte aan geeft.”

Een compliment dat Ben de Reu, afzwaaiend provinciaal bestuurder, graag in ontvangst neemt. ,,Het gaat gewoon goed. We hebben dit als Zeeuwse overheden en bedrijven gewoon goed opgepakt. We hebben het voorbeeld van de Zeeuwse schaal. Ons kent ons. Je kunt elkaar snel vinden.”

De doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot zijn gemaakt en de richting van de oplossing aangegeven. Maar nu komt het neer op de uitvoering. Gemeenten zijn nu aan zet om op lokaal niveau met plannen te komen. ,,Dat zal hier en daar voor onrust zorgen”, voorspelt De Reu, ,,maar dat hoort er allemaal bij.”