Nieuwe Zeeuwse campagne tegen overmatig drinken

Advocaat van Hrieps-verdachte (54) uit Goes: ‘Mijn cliënte is onschuldig’

10:37 GOES – De 54-jarige vrouw uit Goes, die anderhalve week vastzat op verdenking van betrokkenheid bij de overval na Hrieps, is volgens haar advocaat onschuldig. ,,Er is bij haar thuis niks gevonden dat verband houdt met die overval. Het is veelzeggend dat ze nu is vrijgelaten.”