Nieuwe voorzitter Nationaal Park Oosterschelde

Eigenaar ‘keet’ in Westkapel­le; ‘Laat die pubers jongens wezen’

18:51 WESTKAPELLE - Leon Maljers uit Westkapelle is geschrokken van de inval in zijn ‘loodsje’ op bedrijventerrein Oude Zandweg. ,,Mijn puberzoons hebben alle drie een sleutel. Ze knutselen aan brommers, een trekker of een zeepkist en drinken daar graag een biertje bij. Dat vindt de gemeente Veere niet leuk.”