Nieuwe vaccinatiecampagne begint

Boeren, bijen en burgers: bloeiende akkerran­den vallen bij iedereen in de smaak

Het is niet dat ze het geld over de balk smijten. Maar de mensen van Windfonds Krammer gaven hun cheque dit keer wel héél enthousiast weg. Dankzij de bijdrage van dit fonds kon er vier hectare aan bloemenranden worden ingezaaid bij Bruinisse. Goed voor de bijtjes, leuk voor de voorbijganger en mooi voor de boeren. ,,Ook wij zijn best ijdel en vinden het helemaal niet erg als we ook eens worden gewaardeerd”, zegt agrariër André Slootmaker.

2 september