Nieuwe tv-zender voor, door en met Zeeuwen: JenZ TV

De nieuwe omroep gaat zich niet richten op nieuws, maar op programma's ‘voor alle tv-kijkers in Zeeland, jong en oud’, zegt initiatiefnemer Jan Warnier uit Hulst. ,,Het wordt een zender voor, door en met Zeeuwen. We willen niet concurreren met de PZC en Omroep Zeeland. We willen een feelgood-zender zijn, met onder meer spelshows en infotainment."

CTV Zeeland is per 1 januari gestopt met uitzenden. Onder de naam CCXL Media is het omgevormd tot een productiebedrijf dat programma's maakt voor anderen. Warnier is in het gat gesprongen. ,,Toen ik hoorde dat ze gingen stoppen, heb ik contact opgenomen met Ad Weststrate, de directeur en eigenaar van CCXL, met de boodschap dat ik de zender graag wilde overnemen. We gaan dus uitzenden via kanaal 22 van Delta."

Presentatoren

Medio februari hoopt Warnier meer duidelijkheid te geven over de programma's van JenZ TV. ,,We zijn volop bezig met screentests en het uitdokteren van het format. We komen met nieuwe maar ook een paar gerenommeerde presentatoren. Iedereen is erg enthousiast, ook de bedrijven waarmee we tot nu toe contact hebben gehad."