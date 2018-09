Nieuwe tips over de sinds 2010 verdwenen Herman Ploegstra

IJZENDIJKE - Sinds de politie vanaf juni opnieuw onderzoek doet naar de in 2010 verdwenen Herman Ploegstra zijn 36 tips binnengekomen. Ook heeft ze 46 oude - en nieuwe getuigen gehoord. Maar nog steeds is er geen antwoord op de vraag wat er met de IJzedijkenaar is gebeurd.

De zaak Ploegstra is inmiddels de bekendste verdwijning van Zeeland. Herman Ploegstra keerde op 26 oktober 2010 niet terug van een bezoek aan de sportschool. Zijn auto werd teruggevonden tussen Breskens en Nummer Eén. Politie en justitie hebben het onderzoek in deze zaak in juni heropend.

De afgelopen maanden heeft het cold caseteam van de politie gestaag doorgewerkt aan deze zaak.

Het heeft inmiddels een flink aantal tipgevers gesproken. Van een deel van deze informanten is de identiteit niet bekend, waardoor de politie niet kan doorvragen.

Nieuwe onderzoekstechnieken

Verder zijn diverse locaties doorzocht. Meer gedetailleerde informatie kan de politie daarover nu nog niet geven, stelt ze. Ook zijn de nieuwste onderzoekstechnieken toegepast op beschikbare telefoongegevens en telefoons. Hetzelfde geldt voor de telefoon, de kleding, enkele goederen en de auto van Herman Ploegstra.

Omdat bij de politie bekend is dat Ploegstra wel eens heeft gezegd dat hij een duikschool op Aruba wilde beginnen, is zijn verdwijning en een foto ook daar bij de politie onder de aandacht gebracht. Hoewel de officier van justitie en de politie ervan uitgaan dat Ploegstra niet meer leeft, wil de politie daarmee uitsluiten dat hij toch op Aruba vertoeft.

DNA databanken

Het DNA van Ploegstra is opgeslagen in de databanken van het Koninkrijk der Nederlanden en in internationale databanken van landen die het Prüm-verdrag hebben ondertekend. Dat verdrag maakt het mogelijk om informatie over DNA, vingerafdrukken en verkeersgegevens uit te wisselen voor juridische- en politie-opsporingsdoeleinden.

Voortgang onderzoek

De komende tijd gaat het coldcaseteam verder met het horen van getuigen, het doorzoeken van belangrijke locaties en het onderzoeken van nog openstaande tips. Het antwoord op de vraag ‘wat is er met Herman Ploegstra gebeurd’ is nog niet te geven, aldus de politie.

Zoektocht gaat door