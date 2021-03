Nieuwe team gaat Zeeuwen van werk naar werk helpen

Vanwege de coronacrisis zien veel bedrijven zich genoodzaakt personeel te ontslaan en komen zzp’ers moeilijk aan werk. Anderzijds zijn er in Zeeland nog steeds veel vacatures. Daarom is versneld een Zeeuws mobiliteitsteam opgericht om werknemers op de juiste plek te krijgen.

Er vallen klappen door corona

Landelijk wordt al gewerkt aan de vorming van regionale mobiliteitscentra. In Zeeland is daarvoor een kwartiermaker aan de slag. Die moet nu met voorrang een team van jobhunters en -coaches vormen dat later kan worden doorontwikkeld tot een Zeeuws mobiliteitscentrum. ,,We zien dat door de coronapandemie nu al klappen vallen in het Zeeuwse bedrijfsleven", verklaart Toine Witters, manager werkgeversdienstverlening bij UWV. Dus is er haast mee gemaakt.