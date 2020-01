Nieuwe single van Joe Buck is emotionele ode aan een broer die hij nooit heeft gekend

White Roses is de meest persoonlijke song van de Zeeuw, vertelt hij. ,,Jeroen overleed bij zijn geboorte. Dat heeft een enorme impact gehad op mijn ouders. Hun eerstgeborene overleefde niet. Zijn geboortedag gaat met witte rozen nooit zomaar voorbij. Mijn zussen en ik hebben dat nooit als zwaar ervaren. Het wierp geen schaduw over ons gezin. Pas veel later heb ik met mijn ouders gesproken over Jeroen. Wat er is gebeurd, wat het voor hen heeft betekend en dat heb ik verwerkt in White Roses.”

Sjoerd de Buck - zoals Joe Buck eigenlijk heet - scoorde afgelopen jaar een enorme hit met zijn nummer The way you take time. White Roses is de derde single van het album dat later dit jaar verschijnt op Spark Records.