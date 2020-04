Nieuwe single van broeder Dieleman, album verschijnt 29 mei

Vitaal beroep Verpleeg­kun­di­ge in Torentijd: ‘Spanning bij gedetineer­den loopt op omdat ze geen bezoek meer krijgen’

14:46 Van leerkrachten en zorgmedewerkers tot netwerkbeheerders, vakkenvullers en vuilnismannen, ze hebben in deze coronacrisis ineens allemaal een ‘vitaal beroep’: een baan die de samenleving draaiende houdt in barre tijden. Wie zijn deze onmisbare mensen? De PZC belicht hen de komende tijd. Vandaag: Paulette (22) is verpleegkundige in gevangenis Torentijd in Middelburg.