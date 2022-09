Nieuwe single Broeder Dieleman over machtsverhoudingen op de boerderij

Een boerderij in West Zeeuws-Vlaanderen begin 20ste eeuw vormt de inspiratie voor twee nummers van Broeder Dieleman. Niet alleen de nieuwste single De Koeter, ook diens voorganger De Eerste Knecht gaat over de oude boerderij. ,,Samen vormen de nummers een muzikale ansichtkaart”, legt de zanger en verteller uit. Hij baseerde beide liederen op het verhaal Als de lente komt. ,,Het is afkomstig uit het boek Het landje van Kadzand, in 1923 geschreven door Leo Bootsgezel uit Breskens. In bijna elke tweedehands winkel of bibliotheek in Zeeland is het zeker nog te vinden.”