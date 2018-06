'Nieuwe onderzeeërs moeten in Nederland worden gebouwd'

'Vestrock is altijd goed geregeld'

7:30 HULST - Het is zo ver: de negende editie van muziekfestival Vestrock in Hulst gaat vrijdagmiddag van start. Het publiek kan komend weekend meezingen met de nummers van de Britse singer-songwriter Tom Odell, losgehen op de beats van Kraantje Pappie of een exclusieve, intieme show meepikken op het nieuwe podium de Brewery. Met een Vestrock Blond in de hand natuurlijk.