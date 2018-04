Nieuwe naam Admiraal de Ruyter Ziekenhuis: Adrz medisch centrum

De directie maakte dat maandagmiddag bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

,,We willen uitstralen dat we het verleden - met al zijn problemen - van ons afschudden'', vertelt directeur Claudia Brandenburg. ,,We zijn een nieuwe organisatie, met voor een deel dezelfde medewerkers, patiënten en processen. Maar we willen toch echt uitstralen dat we op een andere manier in de zorg en de provincie staan dan in het verleden.''

Het ziekenhuis kiest voor de eigen identiteit, ook is het een dochter van Erasmus MC. ,,We kiezen er niet voor overal Erasmus MC op te plakken. We zullen de komende tijd op verschillende manieren duidelijk maken dat we onderdeel zijn van het Erasmus MC.''

Het Adrz heeft bewust gekozen voor de term medisch centrum. ,,Medisch centrum is een breder begrip dan ziekenhuis'', verklaart Brandenburg. ,,Bij een ziekenhuis denken veel mensen dat er een spoedeisende hulp en een intensive care moet zijn. Dus zou je voor verschillende locaties, andere benamingen moeten gaan kiezen. Dat doen we niet, we houden het eenvoudig.''

Wie naar het nieuwe logo kijkt, ziet er het 'oude' beeldmerk in; de A. ,,In combinatie met het plus-teken kun je zien dat het samenwerken heel belangrijk is.'' Dat wordt benadrukt volgens Brandenburg in de nieuwe slogan 'Zorg voor elkaar'. ,,Dat kun je op meer manieren lezen. Of het nu gaat om zorgen voor patiënten, de patienten voor ons (denk aan agressie) of zorgen voor medewerkers, het valt er allemaal onder. We moeten de zorg in Zeeland met elkaar doen.''