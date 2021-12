Nieuwe kabinet houdt kerncentrale Borssele langer open. Ook wil ze twee nieuwe kerncentrales erbij

DEN HAAG - De kerncentrale in Borsele blijft langer open. Wel is er oog voor de veiligheid. Verder moeten er twee nieuwe kerncentrales bij komen. Het kabinet wil bedrijven die een nieuwe centrale willen bouwen onder meer helpen met de financiering.

Dat staat in het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Volgens het nieuwe kabinet kan kernenergie een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie en kan worden ingezet voor de productie van waterstof. Ook maakt het Nederland minder afhankelijk van de import van gas.

,,Daarom blijft de kerncentrale in Borssele langer open, met uiteraard oog voor de veiligheid”, staat in het coalitieakkoord. Maar er staat geen concrete datum in waarop de kerncentrale dan dicht zou moeten. Voor de bouw van twee nieuwe centrales wil het kabinet ‘marktpartijen faciliteren bij hun verkenningen, innovaties ondersteunen, tenders uitzetten, de (financiële) bijdrage van de overheid bezien, wet- en regelgeving waar nodig in orde maken’. ,,Ook zorgen we voor veilige, permanente opslag van kernafval.”

Concreter is in het regeerakkoord niet opgeschreven waar de hulp precies uit bestaat, laat staan hoeveel subsidie het kabinet zou willen geven voor de bouw van nieuwe centrales.

Waar de nieuwe centrales komen?

Het kabinet noemt geen locaties waar de nieuwe centrales kunnen komen. Dat Borssele is de meest waarschijnlijke plek is voor nieuwe kerncentrales werd eerder dit jaar al duidelijk. Onderzoeksbureau KPMG heeft 41 marktpartijen - van aannemers en kerntechnologieleveranciers tot financiers en overheden - gevraagd naar de mogelijkheden voor kernenergie in Nederland.

Borssele wordt door de ondervraagde partijen gezien als de ideale locatie. Er staat al een kerncentrale en daar passen nog wel één of twee grote bij. De provincie en de gemeente willen het graag, de bewoners vinden het prima, er is ruimte op het elektriciteitsnet en de zee is dichtbij, dus er is voldoende koelwater voorhanden.

Opvallend was dat twee locaties die eerder door het Rijk zijn aangewezen als geschikte plek hebben afgedaan. In Groningen is de weerstand te groot en de gemeente Rotterdam zet op de Maasvlakte liever in op waterstoffabrieken.

Regeringspartij VVD lanceerde vorig jaar het plan om weer kerncentrales te bouwen. ,,Met alleen zon- en windenergie gaan we het niet redden om de klimaatdoelen te halen’’, zei Kamerlid Mark Harbers toen. Voor dat idee is een meerderheid in de Tweede Kamer. Er staat in Borssele