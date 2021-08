Nieuwe jodiumtabletten ontvangen? Lever de oude in!

Biervliet­se fotografe ontdekt dat ‘uitgestor­ven’ vlinder nog springle­vend is

6 augustus BIERVLIET - De gevlamde grasuil is al jaren niet meer gezien. Uitgestorven, was de conclusie. Maar de vlinder blijkt gewoon rond te vliegen in Zeeuws-Vlaanderen. Ellen Marijs uit Biervliet kwam de zeldzame nachtvlinder per toeval tegen. ,,Ik dacht, het zal toch niet waar zijn?”