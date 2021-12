Nieuwe intercity is negentien minuten sneller in Rotterdam: ‘Ik ben er superblij mee’

Nee, hij heeft de wekker niet twintig minuten later gezet. Maar Daan Vastrick is wel 'superblij’ met de extra intercity die van en naar Zeeland rijdt. Na een weekendje bij zijn ouders te zijn geweest, is hij een van de eerste reizigers die maandagochtend om tien over negen met de nieuwe trein vanuit Vlissingen vertrekt. ,,Volgens mij ben ik nu twintig minuten eerder in Utrecht. Dat is superfijn."